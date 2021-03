Università: Messa, tema dottorandi affrontato con flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a garantire parità di trattamento tra i dottorandi di ricerca in ordine alle proroghe disposte in relazione alla situazione pandemica, ha chiarito che “il tema del disagio dei dottorandi è stato affrontato dal governo con delle proroghe” specifiche. Sulla base di specifici indirizzo dell’Unione “gli Stati membri sono stati chiamati ad assicurare un supplemento di flessibilità sulle regole” relative ai dottorandi. (Rin)