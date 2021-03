Imprese: Dal Moro (Pd), bene risultati finanziari Cdp, testimonianza di solidità e impegno per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gian Pietro Dal Moro, deputato del Partito democratico e componente la commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, afferma di apprendere "con piacere dell'approvazione del Bilancio 2020 di Cdp. In un anno segnato dalla pandemia, il sostegno della Cassa a imprese ed enti locali è stato decisivo per l'economia italiana. Il bilancio in attivo, con mobilitazione di 39 miliardi di euro a livello di gruppo, è un ulteriore segnale di solidità - spiega il parlamentare in una nota -, se si pensa al supporto a oltre 100.000 imprese e 50 progetti infrastrutturali finanziari". Per l'esponente democratico, "l'aver adottato un nuovo modello di business all'insegna della sostenibilità sottolinea ulteriormente la flessibilità dell'operato di Cdp, che in ogni caso si rafforza anche nella sua principale leva di business, il risparmio postale, anche quest'anno in ulteriore crescita". (Com)