Mediterraneo orientale: Di Maio, Italia ha interesse strategico a costruire un contesto stabile e sicuro

- L’Italia ha un interesse strategico a costruire un contesto stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’audizione sulle linee programmatiche del Maeci dinanzi alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. Il ministro ha precisato che si punterà anche sul potenziale offerto dalla cooperazione energetica, convinti del beneficio derivante dalla collaborazione tra Stati nella gestione delle risorse. “Siamo tra i Paesi fondatori dell’East Mediterranean Gas Forum, del cui Statuto questo Parlamento sta esaminando il disegno di legge di ratifica”, ha aggiunto. “Vorrei però essere chiaro: l’approccio inclusivo, dialogante e cooperativo non rappresenta in alcun modo una sottovalutazione dei valori fondanti della nostra identità e della nostra politica estera, a partire dal rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto ovunque essi siano messi in discussione o colpiti”, ha dichiarato Di Maio.(Res)