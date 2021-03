Egitto: Autorità Suez, il Canale ha ripreso a lavorare a regime, transitate 81 navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità del Canale di Suez (Sca), ammiraglio Osama Rabie, ha annunciato che la via d’acqua ha ripreso a lavorare a regime. Lo riferisce un comunicato della Sca. Il Canale ha già assistito oggi al transito di 81 navi, in entrambe le direzioni, con un tonnellaggio netto fino a 4,8 milioni di tonnellate, ha detto Rabie. Delle 81 navi totali, circa 42 hanno attraversato il canale dalla rotta del nord, nota come "convoglio nord" – il canale tradizionale – mentre altre 39 hanno attraversato il canale parallelo, che corre dal Mar Rosso al Mediterraneo. “Il traffico prosegue a tutte le ore nel Canale di Suez, per garantire il transito di tutte le navi in attesa nelle aree di ancoraggio, senza contare l’accoglienza di nuove navi”, ha ribadito Rabie. Il presidente della Sca ha espresso gratitudine alle compagnie di trasporto per la loro fiducia nella capacità del Canale di Suez di superare rapidamente la crisi e lavorare di nuovo a piena capacità. “Il lavoro proseguirà per completare il transito di tutte le navi presenti nella via d’acqua”, ha detto Rabie. (Cae)