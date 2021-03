Campania: il garante dei detenuti e consigliere Di Fenza in visita a casa circondariale minorile di Nisida a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Fenza ha concluso: "Oggi abbiamo voluto testimoniare con la nostra presenza la vicinanza delle Istituzioni anche attraverso un piccolo gesto solidale qual è la consegna dell’uovo pasquale”. Il garante Ciambriello ha detto: “Sono grato al consigliere Di Fenza per la sensibilità dimostrata e colgo l’occasione per ricordare alla politica che la devianza, il disagio e la microcriminalità in Campania sono preoccupanti e bisogna intervenire in modo tempestivo e concreto. Sono circa 5mila i minori nella nostra Regione che, nello scorso anno, pur essendo stati identificati per attività non congrue, sono stati riaffidati alle famiglie, 162 condotti in comunità, 709 presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale, 153 hanno fatto ingresso presso gli istituti per minorenni tra Nisida ed Airola”. (Ren)