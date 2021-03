Abruzzo: sicurezza e rischio idrogeologico, gli interventi decisi dalla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di giunta regionale di questa mattina è stata approvato la delibera il programma degli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico. Le risorse riguardano le annualità 2021 e 2022. Si tratta di investimenti previsti dalla Legge n. 145/2018 e modificata dalla L. 187/2020. L'importo attribuito alla Regione Abruzzo per gli anni 2021-2034 ammonta a euro 135.232.200. Sono somme destinate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, alla sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche per ridurre l'inquinamento ambientale, su edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dei Comuni. Le somme stanziate potranno essere utilizzate anche per sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili, progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili, infrastrutture sociali, bonifiche ambientali dei siti inquinati, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale. (segue) (Gru)