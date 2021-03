Abruzzo: sicurezza e rischio idrogeologico, gli interventi decisi dalla Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta ha stabilito che il contributo per l'annualità 2021 e 2022, per importi rispettivamente di euro 4.266.000 e euro 13.746.000 è ripartito tra Regione e Comuni come segue: le risorse dell'annualità 2021 sono assegnate ai Comuni in percentuali pari al 100 per cento dell'intero importo assegnato alla Regione Abruzzo; le risorse dell'annualità 2022 sono ripartite tra Regione e Comune: euro 3.500.000 (25,46 per cento del totale) viene attribuito alla Regione (Servizio Opere Marittime), il restante 74,54 per cento viene attribuito ai Comuni. Con successivo atto di Giunta si prevede la programmazione di tutte le risorse, nell'ambito di un Programma pluriennale di interventi per tutto il ciclo 2021-2034 quale atto di programmazione strategica di lungo periodo in cui verranno individuati gli ambiti di intervento, l'entità delle risorse destinate ai Comuni e alla Regione (almeno il 70 per cento ai Comuni) e le relative modalità di attuazione. Le risorse residue per le annualità 2023- 2034 ammontano ad euro 117.220.200."Si tratta di un provvedimento molto importante – ha commentato il presidente della Regione Marco Marsilio-che risponde alle richieste di molte amministrazioni locali di avere a disposizione delle somme al fine di effettuare lavori urgenti in zone soggette al rischio idrogeologico. Una delibera che avvicina ancora di più la Regione ai territori dando risposte alle esigenze sollevate anche da molti cittadini oltre che dagli amministratori locali. (Gru)