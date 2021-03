Italia-Turchia: Di Maio, cooperazione con Ankara su alcuni dossier resta fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione con la Turchia in dossier cruciali quali immigrazione, lotta al terrorismo e Libia è fondamentale per l’Italia, soprattutto in chiave di stabilità regionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’audizione sulle linee programmatiche del Maeci dinanzi alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. Il ministro ha ricordato come il Consiglio europeo della scorsa settimana abbia fatto il punto sulle relazioni tra Unione europea e Turchia e ha confermato, nei confronti di Ankara, uno schema duale tra possibili nuove misure restrittive e l’offerta di un’agenda positiva, condizionata all’effettivo comportamento turco, anche in materia di diritti umani. “La cooperazione con la Turchia in dossier cruciali quali immigrazione, lotta al terrorismo e Libia è per noi fondamentale, soprattutto in chiave di stabilità regionale. Occorre sostenere come la ripresa dei colloqui esplorativi con la Grecia, che rappresentano uno sviluppo positivo”, ha sottolineato Di Maio.(Res)