Recovery: M5s, recepita nostra proposta crediti fiscali come mezzo di pagamento

- I senatori del Movimento cinque stelle delle commissioni Bilancio e Finanze di palazzo Madama segnalano: "Abbiamo sempre detto che la vera cifra innovativa del superbonus 110 per cento sta nell'ampia possibilità di circolazione e cessione dei relativi crediti d'imposta. Adesso il M5s è intenzionato a compiere il passo successivo, che può rappresentare una vera svolta per il sistema economico". Gli esponenti pentastellati aggiungono in una nota: "Dopo aver ideato la misura, siamo riusciti a inserire nella Relazione finale sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) la proposta di implementare un'infrastruttura digitale che garantisca la certificazione dei crediti d'imposta stessi, tra cui non solo il superbonus, e una loro ampia circolazione tra operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi, anche al fine di immettere una grande capacità finanziaria nel sistema economico senza alimentare debito. In un mondo post Covid in cui diversi aiuti sono stati previsti sotto forma di crediti d'imposta cedibili - conclude la nota -, di fatto già ci troviamo inseriti in una prospettiva di cui dobbiamo sfruttare le enormi potenzialità".(Com)