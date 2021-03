Egitto: Di Maio, continueremo a chiedere verità per Regeni e rilascio Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non potrà mai arretrare, nei rapporti con l’Egitto, nella ricerca della verità sulla barbara uccisione di Giulio Regeni” e continuerà a profondere "ogni sforzo affinché Patrick Zaki possa essere rilasciato". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’audizione sulle linee programmatiche del Maeci dinanzi alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. “Forti anche della solidarietà e del sostegno delle Istituzioni Ue e dei Paesi europei, che ho ottenuto al Consiglio affari Esteri dello scorso gennaio. Al contempo, è tuttavia importante mantenere aperto con Il Cairo anche un canale di dialogo sulle questioni fondamentali per la stabilità del Mediterraneo, come ad esempio la Libia e la sicurezza energetica”, ha dichiarato il ministro. (Res)