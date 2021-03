Tlc: Colao, obiettivo connessione a 1 gigabit su tutto il territorio entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative in merito agli obiettivi di digitalizzazione del Paese, con particolare riferimento ai processi di infrastrutturazione e ad ulteriori interventi di semplificazione normativa, ha sottolineato che “l’ambizione del governo è portare la connessione a un gigabit per secondo su tutto il territorio nazionale entro il 2026”. C’è un forte e “non tollerabile ritardo nel processo di digitalizzazione del Paese” e dunque “va rivisto il modello adottato fino ad oggi”, ha aggiunto ricordando che “lo sviluppo delle reti deve essere accompagnato da misure che rendano più rapida la realizzazione delle infrastrutture” e dunque “stiamo pensando a misure di semplificazione del quadro regolatorio”. (Rin)