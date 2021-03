Germania: tasso di disoccupazione in calo a marzo al 6,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo, il tasso di disoccupazione in Germania è diminuito di 0,1 punti su base mensile per toccare il 6,2 per cento. In particolare, il numero di disoccupati è sceso di 77 mila unità a 2,827 milioni. È quanto comunicato dall'Agenzia federale per il lavoro (Ba). Su base annua, a causa della pandemia di Covid-19, sono 492 mila i nuovi disoccupati. Rispetto al marzo del 2019, il tasso di disoccupazione è salito dell'1,1 per cento. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dal primo al 25 marzo scorso, la Ba ha ricevuto dalle imprese domande di cassa integrazione per 197 mila dipendenti. (Geb)