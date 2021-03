© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sembra saggio che ora si dia priorità a non chiudere più gli istituti scolastici. Qui, nel Lazio, garantiamo tamponi gratuiti senza certificato in tutta la rete dei drive in per gli studenti di medie e superiori". Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, intervenuto a Radio Capital. (Rer)