Europa: Di Maio, successo Next Generation Eu è condizione per lavorare a strumenti permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo di Next Generation Eu è la condizione per lavorare a strumenti permanenti che assicurino la stabilizzazione automatica e solidale dell’Unione europea da shock economici. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’audizione sulle linee programmatiche del Maeci dinanzi alle Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. Secondo il ministro, per fronteggiare l’impatto della pandemia, l’Unione ha saputo mettere a punto una risposta di politica economica ambiziosa e coordinata, che non era scontata ed è andata nella direzione subito sollecitata dall’Italia. “In quella direzione dobbiamo proseguire. Interrompere troppo presto lo stimolo fiscale significherebbe ripetere gli errori di dieci anni fa a fronte della crisi finanziaria”, ha dichiarato. In questo contesto, per Di Maio, la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita va mantenuta almeno fino al 2022. “Ma non solo: dobbiamo riflettere su come riscrivere le regole di bilancio europee. Perché il mondo dopo il Covid non sarà uguale a quello precedente”, ha dichiarato il ministro. (segue) (Res)