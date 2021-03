Covid: vaccini, Ema in contatto con esperti su allarme trombosi lanciato dalla Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) è in contatto con gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea e oggi pomeriggio darà una comunicazione a riguardo all'allarme di trombosi lanciato dalla Germania. Lo ha spiegato la portavoce della Commissione europea, Dana Spintant. "Per quanto riguarda AstraZeneca, inizio col dire che la sicurezza del vaccino è una delle cose più importanti per noi" ed "Ema stessa alcune settimane fa ha dato i risultati della nuova valutazione" a seguito dei report sui casi di trombosi. "Prendiamo nota della decisione annunciata in Germania. Siamo a conoscenza del fatto che oggi Ema è in discussione con gli esperti degli Stati membri per rivedere ogni nuova evidenza in relazione al vaccino AstraZeneca e i suoi possibili effetti collaterali. Sappiamo che ci sarà una comunicazione di Ema su questi casi. Ema ovviamente è in confronto con gli esperti dei Paesi membri, ma anche con altri partner internazionali", ha detto. (Beb)