Lombardia: Monti (Lega), da Regione 282.500 euro per rimodernare le strutture sportive di Monza, Lazzate e Varedo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In tempi di crisi da covid Regione Lombardia dimostra ancora una volta la sua sensibilità ed attenzione verso la pratica dello sport, stanziando fondi da destinare ai Comuni, a corto di fondi, per rimodernare gli impianti sportivi lombardi. Tre le strutture brianzole che beneficeranno del Bando Impianti sportivi 2020, per l'occasione incrementato di 5.340.346 di euro, 282.500 euro dei quali da destinarsi a fondo perduto alla riqualificazione delle strutture della provincia di Monza Brianza”. Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti che spiega: “nello specifico, 75mila euro andranno a Monza, per la manutenzione straordinaria ed il consolidamento della tribuna presso lo Stadio Sada; altri 57.500 a Lazzate, per la riqualificazione del blocco servizi esistenti con l'eliminazione delle barriere architettoniche della palestra dell'Istituto Comprensivo A. Volta. Infine, altri 150mila euro verranno erogati al Comune di Varedo per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport”. “La disciplina sportiva, la cui pratica in sicurezza spero ci sia concessa quanto prima, ha una grande valenza non solo per la salute ma anche da un punto di vista educativo, soprattutto per le giovani leve. Ma questo bando ha anche una seconda e non meno importante funzione: far ripartire il lavoro nei nostri territori, sia con la riqualificazione delle infrastrutture, sia rilanciando un importante indotto collegato al mondo dell'agonismo. Di tutto ciò, come brianzolo prima e come appassionato di sport dopo, non posso che ringraziare il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport di Regione Lombardia, Antonio Rossi” conclude Monti.(Com)