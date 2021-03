Francia: governo, Macron annuncerà decisioni prese contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della crisi del coronavirus "sono state prese delle decisioni" che il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà questa sera. Lo ha detto il portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri. Dall'inizio della crisi la "sola linea" dell'esecutivo è quella di "proteggere i francesi", ha aggiunto Attal. "Il fattore chiave delle nostre decisioni resta la situazione nei nostri ospedali", ha aggiunto il portavoce, confermando l'obiettivo di arrivare a "10 milioni di vaccinati ad aprile". "Una cosa è certa: la Francia non rifiuterà mai un malato, la selezione dei pazienti non è un'opzione e non sarà mai un'opzione", ha sottolineato Attal. (Frp)