Vaccino: Giorgetti, difficoltà coordinamento europeo ha creato rallentamenti, lavoriamo per recuperare gap

- "In Europa il fatto di essere tanti Paesi che si devono coordinare sia nella fase di acquisto che di distribuzione, e poi di produzione, è un fattore che ha creato qualche problema, rallentamenti" e "una difficoltà di rispondere tempestivamente rispetto agli altri". Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo nel corso dell'evento "VacciNation. How to win the vaccines race?". "Stiamo cercando a livello europeo di recuperare questo gap, cercando di coordinare anche le catene di produzione che legano diverse fasi di produzione in diversi Paesi europei", ha aggiunto.(Rin)