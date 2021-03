Russia-Italia: ambasciata russa a Roma, rammarico per espulsione funzionari diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Federazione Russa a Roma, Sergej Razov, ha espresso rammarico in merito alla decisione delle autorità italiane di espellere due funzionari diplomatici russi. Lo riferisce una nota dell'ambasciata russa in Italia. “L'ambasciatore russo in Italia Razov è stato convocato al ministero degli Esteri italiano. Durante l'incontro, la parte italiana ha reso noto che due dipendenti dell'ufficio dell'addetto militare presso l'ambasciata russa a Roma sono stati dichiarati persona non grata. L'ambasciatore ha espresso rammarico in relazione a questa decisione e spera che l'incidente non influenzi le relazioni russo-italiane", si legge nella nota. (Res)