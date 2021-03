Covid: Comune Varese chiude da sabato a lunedì Villa Mylius, è nell'interesse dei fruitori per evitare assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Varese ha disposto la chiusura di Villa Mylius, da sabato 3 a lunedì 5 aprile compresi, monitorando anche gli altri parchi cittadini. È quanto si legge in una nota in cui viene spiegato che la decisione è stata dai troppi assembramenti negli ultimi giorni per il parco. "Un provvedimento che spiace prendere, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia – commenta il vicesindaco Daniele Zanzi - Nei giorni scorsi sono stati tanti, troppi i capannelli di persone che si sono date appuntamento nel parco di Villa Mylius. Comprendo il desiderio di ritrovarsi e stare all'aria aperta, ma il parco è preso d'assalto, con il rischio sanitario che ne consegue: è nell'interesse degli stessi fruitori che sospendiamo l'apertura per i giorni a ridosso della Pasqua. Siamo ora in una fase cruciale di lotta al virus, l'invito è a rispettare i decreti, per quanto estenuanti, in uno sforzo collettivo". (com)