Vaccini: Fontana, difficoltà dal punto di vista informatico non hanno inciso su capacità somministrazioni

- "Abbiamo incontrato qualche difficoltà, nessuno lo nega, soprattutto dal punto di vista informatico, ma la capacità di vaccinare e il numero di somministrazioni non si sono ridotte per colpa di questi disguidi informatici. Hanno comportato qualche difficoltà ai nostri cittadini con i quali ci siamo ripetutamente scusati, ma non sono andati a incidere con la capacità nostra di effettuare vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'ospedale della Fiera di Milano al termine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo della protezione civile Fabrizio Curcio. (Rem)