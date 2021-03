Covid: Miceli (Pd) su Sicilia, responsabilità politica è di Musumeci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Carmelo Miceli, deputato siciliano del Partito democratico e componente delle commissioni Affari costituzionali e Antimafia, "senza entrare nel merito della responsabilità penali degli indagati, e nel rispetto delle prerogative che a questi sono riconosciute dalla legge, non serve aspettare la fine di un processo penale per riconoscere che Nello Musumeci, presidente della regione Sicilia, è il primo e più grande responsabile politico dello scandalo dei dati falsificati in Sicilia". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Non sfugge ad alcun siciliano che nella politica isolana, ciò che si scrive col nome ‘Razza’ si legge con quello di ‘Musumeci’. Musumeci e Razza, sono una sola cosa, due facce della stessa medaglia. Nessuno provi a dire che Musumeci non ha alcuna responsabilità o che, addirittura, sia la vittima di questo scandalo perché è stato tenuto all’oscuro di tutto. È Musumeci che ha scelto di appaltare interamente all’ex assessore Razza, sua longa manus, tutte le attività che gli derivavano dalla funzione di commissario regionale sull’emergenza Covid. È lui che, pur essendo il commissario regionale per l’emergenza, non ha mai ritenuto di dovere fare la benché minima attività di vigilanza e controllo su quanto stavano facendo Razza e il suo staff è questo neanche quando, nel tempo, in tanti avevamo chiesto di fare pubblicamente chiarezza proprio sul sistema di caricamento dei dati". (segue) (Com)