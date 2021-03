Vaccino: Giorgetti, Italia deve avere autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo la necessità a livello nazionale ed europeo di garantirci un'autosufficienza in termini di produzione" dei vaccini. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo nel corso dell'evento "VacciNation. How to win the vaccines race?". "Noi riteniamo che l'Italia, nel contesto europeo, debba fare tutti gli sforzi possibili per essere pronta nel futuro, quando purtroppo situazioni analoghe potranno ripetersi, a dare una risposta più efficace e tempestiva", ha osservato.(Rin)