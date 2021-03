Vaccini: Fontana, polemiche stucchevoli, ma numeri danno ragione a chi lavora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo stucchevoli e non degne di un Paese come il nostro le polemiche, ciononostante i numeri stanno dando ragione a chi lavora e torto a chi sta cercando soltanto di speculare ignobilmente su qualche cosa che non funziona. Invece di cercare di risolvere i problemi tutti insieme stanno andando in una direzione diversa, ma va bene così: noi siamo preoccupati di dare risposte ai cittadini e non sicuramente di rispondere a questi attacchi assolutamente inaccettabili". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'ospedale della fiera di Milano al termine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo della protezione civile Fabrizio Curcio.(Rem)