Terzo settore: Orlando firma decreto ministeriale, risorse pari a 23 milioni per il 2020 (3)

- Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei rispettivi modelli organizzativi, sono chiamate ad impiegare le risorse trasferite per lo svolgimento delle attività e hanno il compito di monitorare le attività e di rendicontare l’utilizzo delle risorse finanziarie, comunicando i relativi dati ed elementi informativi al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in forme e modi previamente concordati. Per la ripartizione, è stata acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni. (Com)