Repubblica Ceca: il Partito socialdemocratico non invita al congresso il capo dello Stato

- Il presidente ceco, Milos Zeman, non è stato invitato al congresso del Partito socialdemocratico (Cssd). Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". A confermarlo è stato l'attuale leader del Cssd, il ministro dell'Interno Jan Hamacek. Zeman è stato a suo tempo leader della formazione. Hamacek ha spiegato che il congresso del partito, che si terrà ad aprile, avrà natura più intima del solito in quanto si svolgerà da remoto, senza grande enfasi su ospiti di primo piano. Se non fosse per il coronavirus, spiega il ministro, Zeman avrebbe ricevuto un invito. Hamacek guida il Cssd dal febbraio 2018 e intende ricandidarsi al ruolo di segretario del partito. Il suo principale sfidante è l'attuale ministro degli Esteri, Tomas Petricek. Si è peraltro candidato anche Bretislav Stefan, sindaco di Brno-Lisen. (Vap)