Lazio: assunzioni Allumiere alla Pisana, Buschini propone commissione per fare chiarezza

- Una commissione per verificare la legittimità della procedura di assunzione di 18 dipendenti al consiglio regionale del Lazio tramite una procedura che ha visto attingere l’amministrazione da un concorso bandito dal comune di Allumiere, in provincia di Frosinone. Fra gli assunti, ci sono iscritti al Pd, al Movimento 5 stelle e alla Lega. E’ stato stabilito oggi nel corso della riunione dei capigruppo del consiglio regionale del Lazio su proposta del presidente del consiglio Mauro Buschini. Della questione si è discusso anche in apertura della seduta del consiglio regionale di questa mattina. Dovrà ora essere stabilito chi presiederà la commissione e in che modalità sarà svolta. Il presidente Buschini ha proposto di affidarla al Corecoco (Comitato regionale di controllo contabile) ma Fratelli d’Italia ha espresso delle perplessità. E’ stato stabilito dunque di rimandare la decisione alla prossima conferenza dei capigruppo che si terrà venerdì. (segue) (Rer)