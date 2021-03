Lazio: assunzioni Allumiere alla Pisana, Buschini propone commissione per fare chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta d’aula, il consigliere Giancarlo Righini (Fd’I), ha affermato: “Sta facendo scalpore l’ormai famigerata lista di scorrimento del comune di Allumiere: l’imbarazzo c’è da parte di tutti. Credo sia interesse dell’istituzione attivare quanto più rapidamente possibile gli organi deputati a verificare cosa sia successo. Sono troppe le questioni opache che meritano un approfondimento per fugare dubbi rispetto alla legittimità di atti e di quello che è stato fatto”. Anche per Antonello Aurigemma (Fd’I): “Serve una commissione: se è una casa di vetro come dice Zingaretti, bisogna fare chiarezza”. La consigliera dello stesso gruppo Chiara Colosimo ha “dei dubbi anche sulla legittimità, mi auguro che sia dimostrata. Spero questa sia l’ultima brutta pagina di questa legislatura”. (segue) (Rer)