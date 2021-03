Lazio: assunzioni Allumiere alla Pisana, Buschini propone commissione per fare chiarezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ribadisce “bisogno di chiarezza” anche Massimiliano Maselli: “C’è bisogno di una commissione che abbia strumenti necessari di indagine conoscitiva perché qui c’è molto da chiarire. Per un caso di un consigliere, in una passata legislatura, è andata a casa una giunta, quindi la battuta di Zingaretti che afferma di non essere interessato a quello che accade in consiglio regionale è inopportuno”. A rispondere al gruppo di Fratelli d’Italia l’esponente del Partito democratico Marco Vincenzi: “Credo che la risposta del consiglio sia stata più che tempestiva per la visione degli atti. Il tono dei colleghi mi sembra strano, perché prima di iniziare la seduta di consiglio il presidente Buschini ha fatto la proposta di istituire una commissione, nel corso della conferenza dei capigruppo. Erano presenti Ghera, Aurigemma e Righini è stato informato. Dal tono delle loro affermazioni in aula sembra invece che queste cose non siano state dette”. (segue) (Rer)