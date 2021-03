Cultura: Franceschini, Italia sarà tra Paesi guida in audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha davanti un futuro di crescita enorme ed esponenziale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, saremo presto Paese guida". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini, intervenendo alla presentazione in streaming del Master in Series Development - Sviluppo e produzione creativa della serialità, organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano con il supporto di Netflix. "Un master - ha detto il ministro - che è un'ottima notizia perché investe sui nuovi talenti e li prepara alle richieste del mercato". (segue) (Com)