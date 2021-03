Cultura: Franceschini, Italia sarà tra Paesi guida in audiovisivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla creatività italiana e alla bellezza italiana che offre location uniche al mondo - ha proseguito il ministro - si aggiungono degli elementi di novità, come la nuova legge sul cinema e audiovisivo che opera già da alcuni anni e che ha fatto crescere gli investimenti sia italiani che stranieri nel nostro paese. Così come la scelta di aumentare il Tax credit fino al 40 per cento in diversi comparti, una decisione non legata alla sola emergenza ma che abbiamo deciso di rendere permanente dal 2021. E infine, un'importante operazione d'investimento su Cinecittà, come luogo nazionale di attrattività di grandi produzioni internazionali. Tutti questi elementi uniti alla forte crescita mondiale di questo comparto - ha sottolineato Franceschini - ci farà diventare in fretta un paese guida non soltanto in Europa ma nel mondo nel settore del cinema e dell'audiovisivo". (Com)