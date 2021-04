Lazio: Fd'I su assunzioni Allumiere in Consiglio, richiesta dimissioni ufficio presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la riunione dei capigruppo svoltasi questa mattina, il gruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto di portare la discussione in Consiglio regionale e ha ribadito la sua ferma volontà di richiedere le immediate dimissioni dell’Ufficio di presidenza e l’avvio di una 'Commissione speciale di indagine' che faccia luce sulla vergognosa vicenda del concorso che ha portato all’assunzione di personale nella Regione Lazio attingendo dalla graduatoria del comune di Allumerie". È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Riteniamo doveroso e necessario capire, soprattutto per rispetto dei cittadini della nostra Regione, perché la maggior parte dei vincitori sono riconducibili proprio ai partiti rappresentati nell'ufficio di presidenza", conclude la nota di Fd'I. (Com)