Medio Oriente: Ue, valutiamo altre opzioni per sostenere elezioni palestinesi 2 maggio

- Il ritardo di risposta delle autorità israeliane all'Unione europea sta sensibilmente riducendo la possibilità che l'Ue possa osservare le elezioni legislative palestinesi del 2 maggio e per questo Bruxelles sta valutando altre opzioni per sostenere la tornata elettorale. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Nabila Massrali. "Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato le elezioni legislative per il 2 maggio. Le autorità hanno chiesto formalmente all'Ue di osservare le elezioni. E l'Ue è fortemente determinata a sostenere le elezioni palestinesi, in particolare assicurando una presenza adeguata di osservatori", ha detto. Per farlo, l'Ue deve preparare la missione e "uno dei prerequisiti è dispiegare la missione esplorativa Ue diversi mesi prima delle elezioni così da valutare la situazione". Relativamente alle restrizioni dovute al Covid, il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha inviato l'8 febbraio alle autorità israeliane del ministero degli Affari esteri una richiesta formale di accesso per una missione esplorativa dell'Ue via Israele ai Territori palestinesi. "Nonostante i contatti continui con le autorità israeliane nelle passate 6 settimane, non è stata ricevuta la risposta che garantisca l'accesso e il ritardo sta riducendo sensibilmente l'opzione dell'Ue di osservare le elezioni del 2 maggio. Altre opzioni si stanno discutendo internamente", ha spiegato. Ad esempio, l'Ue in passato ha "sostenuto e finanziato" il lavoro della Commissione centrale elettorale per "per preparare elezioni trasparenti, inclusive e credibili per tutti i palestinesi". L'Ue "è pronta a impegnarsi per sostenere le elezioni", ha ribadito. (Beb)