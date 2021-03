Taiwan: semiconduttori, ministra Economia Wang accusa Cina di sottrarre tecnologia e talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti sta spingendo Pechino a intensificare i suoi sforzi per "rubare" tecnologia e talenti a Taiwan per aumentare l'autosufficienza dell'industria dei semiconduttori della Cina continentale. Lo ha dichiarato oggi la ministra dell'Economia di Taiwan, Wang Mei-hua, intervenendo a una riunione della commissione parlamentare sulla situazione della filiera. Washington ha preso di mira l'industria tecnologica cinese durante l'aspra disputa commerciale, imponendo sanzioni alle aziende tra cui il gigante delle apparecchiature per le telecomunicazioni Huawei Technologies, affermando che sono una minaccia per la sicurezza nazionale. Taiwan è la patria di un'industria di microchip fiorente e leader a livello mondiale, e il governo è da tempo preoccupato per gli sforzi di Pechino di competere, eventualmente anche con mezzi ingiusti. (segue) (Cip)