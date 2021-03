Taiwan: semiconduttori, ministra Economia Wang accusa Cina di sottrarre tecnologia e talenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colpita dalla guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, lo sviluppo dell'industria cinese dei semiconduttori è stata ostacolata, ma sono ancora impegnati nello sviluppo del settore. Per raggiungere l'autosufficienza nella catena di approvvigionamento, la depredazione e l'infiltrazione sono il modo più rapido per la Cina per farlo. I lavoratori di Taiwan hanno una profonda esperienza e parlano la stessa lingua, il che significa che sono un bersaglio naturale per la depredazione a cui la Cina si è votata", ha aggiunto Wang. Hu Mu-yuan, vicecapo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale di Taiwan, ha affermato che gli sforzi di Pechino sono una minaccia non solo per Taiwan, ma anche per il Giappone e la Corea del Sud, minacciando il commercio globale e la concorrenza leale. "Inoltre, i cinesi stanno rubando la proprietà intellettuale di altri Paesi per aumentare il proprio potere. Prevenire l'intromissione nell'ambito della tecnologia chiave di Taiwan e del suo personale nella catena di approvvigionamento è diventato un compito importante per proteggere la competitività del nostro settore e garantire la nostra sicurezza economica", ha detto Hu. (Cip)