Mozambico: Msf assiste gli sfollati in fuga da Palma dopo gli attacchi jihadisti

- Le squadre di Medici Senza Frontiere (Msf) sono in azione in diverse aree del Mozambico per assistere le persone in fuga da Palma, colpita mercoledì scorso dalle violenze jihadiste che hanno portato lunedi alla conquista della città. Lo riferisce la coordinatrice Msf per l'emergenza in Mozambico, Sylvie Kaczmarczyk, precisando che una prima squadra di operatori è arrivata lunedì 29 marzo nella penisola di Afungi, a circa 25 chilometri dalla città di Palma, dove stanno arrivando persone ferite e in cerca di rifugio a causa delle recenti violenze in Mozambico. Msf è in azione per fornire assistenza medica, curare i pazienti ed evacuare i casi gravi. Il principale obiettivo di MSF è salvare vite. Dall'inizio degli attacchi, iniziati mercoledì scorso, centinaia di persone sono arrivate ad Afungi in cerca di un luogo sicuro, dopo giorni di cammino e dopo essere rimaste nascoste per giorni. Tutto ciò che vogliono è andarsene, sono terrorizzate. La maggior parte è sotto shock, hanno bisogno di acqua e cibo. Abbiamo visto di tutto: persone lievemente e gravemente ferite, qualcuno a rischio di morte. (segue) (Com)