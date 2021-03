Mozambico: Msf assiste gli sfollati in fuga da Palma dopo gli attacchi jihadisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra chi fugge ci sono anche bambini. Abbiamo curato un bambino con una ferita da arma da fuoco. Anche le donne incinte arrivano in condizioni terribili: una donna, al settimo mese di gravidanza, ha perso il suo bambino a causa di un'emorragia. Alcune madri sono arrivate con i neonati, alcuni di appena un giorno, partoriti in condizioni molto difficili. La maggior parte non erano in grado di nutrire i loro bambini perché erano sotto shock, disidratate e non mangiavano da ore. È una situazione straziante. Prima degli attacchi, Palma contava diverse decine di migliaia di abitanti, tra cui persone fuggite dai combattimenti dei mesi precedenti. C'è chi è fuggito dalla città via barca verso sud, altri si sono diretti nell'entroterra attraverso la boscaglia o al confine con la Tanzania. Sembra che in molti siano ancora nascosti nella periferia di Palma. (segue) (Com)