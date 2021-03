Mozambico: Msf assiste gli sfollati in fuga da Palma dopo gli attacchi jihadisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle attività di MSF ad Afungi, altre équipe di MSF sono a Mueda, Nangade, Montepuez, Pemba e Macomia per soddisfare i bisogni medici e umanitari delle persone in fuga da Palma. Le équipe di MSF hanno visto, per il momento, solo poche centinaia di persone arrivare a Mueda e Montepuez negli ultimi giorni. Alcuni, dopo aver camminato per molte ore hanno sintomi lievi, con dolori muscolari e piccole ferite: il viaggio da Palma attraverso la boscaglia può richiedere diversi giorni, con un ridotto o nessun accesso all'acqua o al cibo. I team di MSF sono in azione per capire dove si trovano le persone in fuga da Palma e dove sono dirette per fornire assistenza medica e umanitaria quando possibile". (segue) (Com)