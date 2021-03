Mozambico: Msf assiste gli sfollati in fuga da Palma dopo gli attacchi jihadisti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Msf lavora in Mozambico dal 1984. Nella città di Pemba, Msf supporta le autorità sanitarie nel migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, oltre a rispondere a possibili focolai di diarrea e colera. MSF, presente anche a Maputo e Beira, fornisce assistenza ai pazienti sieropositivi che necessitano di terapie antiretrovirali e affetti da co-morbosità specifiche (come sarcoma di Kaposi o epatite virale) e anche per la tubercolosi multiresistente ai farmaci e TB estensivamente resistente ai farmaci. In tutti i progetti, MSF sostiene il Ministero della Sanità nella sua risposta al Covid-19, attraverso l'implementazione delle misure preventive, il controllo delle infezioni, il triage e la sorveglianza (Com)