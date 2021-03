I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Varese: individuati 17 dei partecipanti alla maxi rissa di Gallarate, 15 sono minorenniEra l'8 gennaio quando a Gallarate,in provincia di Varese era scoppiata una maxi rissa tra bande giovanili in mezzo alla strada del centro cittadino. Oggi le indagini della polizia di stato, hanno portato all''esecuzione di provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Busto Arsizio e dal Gip per i Minorenni di Milano a carico di 17 soggetti, 15 dei quali minorenni. Nell'occasione si erano radunati un centinaio di giovani armati di mazze da baseball e catene e un ragazzino di 14 anni era rimasto ferito gravemente per essere stato colpito con catene e manganelli alla testa e al dorso. Per 7 minorenni è stata disposta la misura della permanenza a casa con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico, con soggetti diversi dai familiari conviventi; per 8 minorenni è stata disposta la misura cautelare delle prescrizioni (tra cui obbligo di rientrare al domicilio entro le 19, divieto di frequentazione di soggetti pregiudicati e/o dediti all’uso di sostanze stupefacenti). I reati contestati consistono in rissa aggravata, lesioni personali pluriaggravate, porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. (segue) (Rem)