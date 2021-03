I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: tenta di lanciarsi da un cavalcavia ferroviario, salvato dalla PolferSabato scorso, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione di Milano Lambrate, dopo essere stati allertati da alcuni viaggiatori, sono intervenuti lungo il marciapiede del primo binario dove un giovane di 22 anni, arrampicatosi sul muro di recinzione del cavalcavia ferroviario, manifestava l'intenzione di lanciarsi nel vuoto sulla sottostante arteria stradale, da un'altezza di oltre dieci metri. I poliziotti hanno da subito instaurato un dialogo rassicurante con il giovane il quale, in stato confusionale, affermava di volersi togliere la vita perchè stava attraversando un momento difficile. Gli agenti, avvicinandosi sempre di più, hanno notato il giovane sporgersi pericolosamente verso il vuoto; non hanno quindi esitato a intervenire, afferrandolo con decisione e adagiandolo successivamente sul marciapiede in sicurezza. Il ragazzo è stato infine accompagnato all' Ospedale Niguarda per gli accertamenti sanitari del caso. (segue) (Rem)