I fatti del giorno - Milano (3)

- - Covid: Università statale, una massa muscolare ridotta aumenta il rischio di complicanzeÈ stato pubblicato sulla rivista scientifica Radiology uno studio coordinato dall'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi e dall'IRCCS Policlinico San Donato di Milano insieme all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, alla Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia, all'Istituto Europeo di Oncologia e all'Ospedale di Cento – in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Palermo e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – che ha dimostrato come la sarcopenia, ovvero una ridotta massa muscolare, rappresenti un fattore prognostico negativo nei pazienti ospedalizzati per Covid. L'obiettivo dello studio era stabilire quanto la ridotta massa muscolare fosse predittiva di decorso clinico sfavorevole nei pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari o in terapia intensiva, nel corso della prima ondata pandemica. (segue) (Rem)