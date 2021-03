I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Sala ricorda Laura Conti, il suo approccio alla natura illumini il pensiero politico e ambientale“Nel giorno in cui ricorre il centenario della sua nascita, vorrei ricordare una donna dalla straordinaria passione per l'ambiente, la scienza e la politica: Laura Conti” lo scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ricordando che “a lei dobbiamo la nascita dell'ecologismo in Italia. Medico e partigiana nata a Udine ma milanese d'adozione, Laura Conti ha partecipato alla fondazione della Lega per l'Ambiente - l'attuale Legambiente - e ne ha presieduto il Comitato Scientifico. Si considerava una studiosa dei problemi ecologici e sosteneva che lo studio dovesse tradursi in azione, in impegno reale, in fare. Da qui faceva derivare la sua passione per la politica”. “Sebbene la nostra città l'abbia persa nel 1993, l'insegnamento di Laura Conti, il suo approccio al mondo della natura e la sua passione continuano ad essere di grande attualità, un faro che deve illuminare il pensiero politico, sociale e ambientale di oggi” conclude Sala. (segue) (Rem)