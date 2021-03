I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Sanità: Remuzzi (Mario Negri), sistema deve partire da esigenze territorio, distretti devono tornare centrali"Se uno mi chiedesse se tra 30 anni avremo ancora un servizio sanitario nazionale direi 'dipende': continueremo ad averlo ammesso che torni ad essere protagonista della salute dei cittadini e si parta dalla ricognizione delle esigenze del territorio, dalla rilevazione dei bisogni della popolazione e dai dati epidemiologici sulle frequenze delle malattie". Lo ha dichiarato il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, in merito all'illustrazione del documento "Riorganizzazione delle cure primarie e della medicina del territorio" in commissione sanità a Palazzo Pirelli. "È per colmare le carenze del pubblico che sarà logico ricorrere al privato, si accrediti la sanità privata solo quando quella pubblica è carente - ha aggiunto Remuzzi - il servizio deve essere governato, quello è il problema più grosso dell'organizzazione della Lombardia, che ha delle strutture meravigliose e potenzialità enormi, ma purtroppo il sistema non è governato. Da quando c'è stata l'idea del modello lombardo basato su libera scelta e mercato, sostanzialmente chiunque ha potuto fare quello che voleva. Ci sarà ancora un Ssn se si riuscirà a integrare la medicina delle cure primarie e quella specialistica degli ospedali". Tra le raccomandazioni per il miglioramento del sistema sanitario lombardo, per Remuzzi si deve "tornare al ruolo centrale del distretto per la rilevazione dei bisogni per l'erogazione dei servizi". "Il bacino d'utenza ottimale per un distretto è di 60 mila abitanti, mentre ora ci sono 27 distretti in Lombardia, lo stesso numero e ambito territoriale delle 27 Asst, con una media di un distretto per 370 mila abitanti" ha aggiunto Remuzzi. (Rem)