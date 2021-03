Covid: Salvini, su riaperture sosteniamo linea Draghi, no dati scientifici a senso unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulle riaperture sosteniamo la linea Draghi. Il premier ha detto che ci rifacciamo ai dati scientifici. Se questi portano una regione in zona rossa ovviamente si chiude. Se i dati portano ad in zona gialla in quella regione si apre. Non ci possono essere dati scientifici a senso unico, quando va male scatta e quando va bene aspetti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo intervento alla conferenza “Sud. La Lega. L’Italia. Progetto per il Mezzogiorno”. "Se ci sono regioni dopo Pasqua con una situazione sotto controllo la stessa scienza vale per le riaperture. A meno che qualcuno, solo per ideologica, veda solo rosso. In ballo milioni di posti di lavoro e salute mentale italiani", ha aggiunto il leader del Carroccio. (Rin)