Milano: sorpreso in bar urla e minaccia poliziotti, denunciato 44enne

- Un uomo italiano di 44 anni è stato denunciato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver inveito e minacciato degli agenti di Polizia intervenuti per la segnalazione di un residente della presenza di alcune persone all'interno di un bar, aperto nonostante i divieti previsti dalla normativa anti-Covid. È successo martedì sera poco dopo le 20 in via Pellegrino Rossi, zona Maciachini. I poliziotti di una prima volante della Questura sono arrivati davanti al bar Lucia ma hanno trovato la serranda abbassata. A quel punto hanno fatto accesso dal portone di un palazzo adiacente al cortile interno su cui affacciava il retro del locale e hanno trovato il titolare, un cittadino cinese di 50 anni, e tre clienti, tra cui il 44enne. Alla vista degli agenti, quest'ultimo ha iniziato a urlare contro di loro e poi se l'è presa anche con gli inquilini dello stabile che a sua detta avrebbero fatto le "spie". Per calmarlo è stato necessario l'intervento di una seconda pattuglia. Sia i clienti che i tre avventori sono stati poi multati. (Rem)