Covid: Figliuolo, il buon andamento della campagna vaccinale in Lombardia influenzerà gran parte di quella nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il buon andamento della campagna vaccinale in Lombardia influenzerà gran parte del buon andamento della campagna nazionale” . Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Italia che insieme a Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile, ha fatto visita oggi all’hub vaccinale nell’area espositiva di MalpensaFiere a Busto Arsizio (VA), centro che a regime arriverà ad effettuare 6000 somministrazioni al giorno. La visita è proseguita al drive through del parco di Trenno. Nel corso della mattinata, il generale Figliuolo ha definito l’hub vaccinale “un esempio di buona pratica, grazie alla sinergia tra Camera di Commercio e sanità locale.” (Com)