Agrolimentare: Gagnarli (M5s), Camera approva norme a contrasto pratiche sleali

- "È definitivo l'impianto normativo di contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nelle filiere agricole e alimentari. Un risultato determinante per tutto il comparto primario che può essere così maggiormente tutelato e, soprattutto, per quegli agricoltori che non dispongono di un potere contrattuale sufficiente a contrastare le prassi scorrette. Nell'attesa del formale via libera del Senato, auspichiamo che il governo predisponga nel più breve tempo possibile le necessarie modifiche e integrazioni alle norme affinché vigano sempre principi di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correspettività". Lo dichiara in una nota la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5s in commissione Agricoltura alla Camera a margine della votazione sulla legge di delegazione europea 2019-2020 che ha confermato, anche a Montecitorio, il taglio al ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. (segue) (Com)