Agrolimentare: Gagnarli (M5s), Camera approva norme a contrasto pratiche sleali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poniamo un limite oltre cui non sarà più possibile rimandare il pagamento, garantiamo la tutela dell'anonimato di chi denuncia valorizzando il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza, introduciamo sanzioni efficaci, proporzionato e dissuasive conferendo forza al ruolo dell'Icqrf, l'Ispettorato repressione frodi, che potrà avvalersi del supporto del Comando per la tutale agroalimentare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza - prosegue Gagnarli (M5s) -. Risultati attesi da tempo che, con l'approvazione dell'Aula a Montecitorio, vengono cristallizzati definitivamente, ponendo un forte deterrente alle pratiche commerciali sleali che, ogni anno, si stima procurino oltre 350 milioni di euro di danni a cascata nella filiera agricola e alimentare". (Com)