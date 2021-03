Recovery: Siracusano (FI), finanziare il Ponte sullo Stretto si può

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Ponte sullo stretto di Messina è un'opera strategica. Ritenuta tale anche dall'Europa. Per ovviare il criterio vincolante sull'utilizzo del Recovery per la realizzazione di quest'opera, Forza Italia propone di finanziare con tali fondi le opere a terra, quelle compensative o quelle relative alla riqualificazione delle sponde del reggino e del messinese. Completando l'attraversamento con il Fondi di sviluppo e coesione e strutturali Ue". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). "Tuttavia – ha continuato – sarebbe anche da rivedere la convinzione che il Ponte non possa essere completato entro il 2026, perché in virtù delle esperienze maturate negli altri Paesi, come ad esempio la Turchia, e del fatto che il progetto del Ponte risale al 2011 è molto probabile che le nuove tecnologie e le modalità di costruzione consentano di ridurre i tempi di realizzazione. Serve effettuare questa valutazione". (segue) (Com)